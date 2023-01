Número de presos por terrorismo já chega a 1.500, diz governo

O número de apoiadores de Jair Bolsonaro preso por envolvimento nos atos terroristas do domingo já chegou a 1.500.

A informação é do ministro da Justiça, Flávio Dino. “Ontem prendemos 209 em flagrante e esse numero é sempre atualizado. Neste momento, estão sendo ouvidas 1.200 pessoas, totalizando 1.500 detenções e prisões. A maioria estava no acampamento do Setor Militar Urbano, em Brasília, onde houve entendimento com o Exército”, disse Dino.