Núcleo político da campanha defende que Bolsonaro falte a debates; entenda

Se depender da vontade do núcleo político da sua campanha à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro não participará de nenhum debate no primeiro turno.

Mesmo após a notícia de que Lula confirmou a presença no primeiro debate presidencial, que será promovido pela Band no próximo dia 28, a equipe de Bolsonaro não respondeu a emissora até o momento. Isso porque a tendência, hoje, é que ele falte não só a esse como aos outros eventos previstos até o fim do mês que vem. O último deles será o da TV Globo, em 29 de setembro.

A avaliação é que o candidato do PL só teria a perder com os ataques dos demais adversários e deve esperar um eventual — e esperado pela campanha — segundo turno, para ter embates diretamente com Lula.

Aliados do petista, por sua vez, já disseram que, se Bolsonaro realmente não for ao debate da Band, a ida dele poderia ser suspensa.

No começo do mês, o próprio presidente disse em entrevista ao SBT que pretendia ir aos debates dos dois turnos, mas ressaltou que “na política tudo é dinâmico”.

“Eu pretendo ir, até porque eu tenho muita coisa a apresentar. Eu não vou ficar preso a uma agenda onde alguém vai me atacar de forma gratuita e eu ficar respondendo ataques gratuitos. Eu vou responder com o que nós fizemos e fazer comparações com governos anteriores”, declarou.

Questionado se iria independentemente da participação de Lula, Bolsonaro disse que não iria “dar bola” para isso.

Na manhã desta sexta, os ministros Fábio Faria, das Comunicações, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, afirmaram em um evento em São Paulo que os dois candidatos devem debater apenas no segundo turno.

“Acho que nem o ex-presidente Lula deve ir num debate com os outros nem o presidente vai com os outros”, comentou Faria. “Não vejo como o presidente possa ir num debate sem o Lula ir. Acho que não teria sentido. Mas vai ter o segundo turno aí, o Lula não vai poder fugir do debate”, disse Nogueira.

