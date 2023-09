Novos ministros do Centrão tomam posse no governo Lula nesta quarta

Após a longa negociação com partidos do Centrão que culminou no anúncio da semana passada de que os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) vão assumir os ministérios dos Esportes e de Portos e Aeroportos, respectivamente, os dois tomarão posse dos cargos nesta quarta-feira. Substituído por Costa Filho, o ministro Márcio França (PSB) vai assumir uma pasta voltada às micro e pequenas empresas, a 38ª do governo Lula.

Os três têm uma agenda com o presidente às 10h30, no Palácio do Planalto. Ao longo do dia, eles deverão realizar cerimônias de posse nos respectivos ministérios, mas sem a presença do chefe.

A princípio, não haverá uma grande solenidade para marcar a entrada dos novos ministros no governo federal, ao contrário do que ocorreu com o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), no dia 3 de agosto, no Planalto.