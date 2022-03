Novo vai continuar em guerra contra o fundão bilionário dos partidos

O partido Novo realizará no próximo final de semana ações coordenadas por todo o país para rechaçar a aprovação do novo Fundo Eleitoral pelo Congresso Nacional no valor de 4,9 bilhões de reais — o maior volume já destinado a campanhas eleitorais em toda história. As manifestações irão ocorrer em 13 estados do país, distribuídas por 80 cidades.

Único partido que não utiliza dinheiro público para financiar suas campanhas e cujos candidatos passam por um processo seletivo interno, o Novo – endossado por organizações da sociedade civil e setor industrial, que solicitaram na Corte a chancela de “amicus curiae” (que garante o direito de se manifestar no processo) – moveu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF, com o objetivo de impedir o aumento do Fundo, mas foi derrotado no julgamento da semana passada.

Para o Novo, a elevação do valor era inconstitucional porque a prerrogativa de propor o valor seria do Poder Executivo. A proposta orçamentária chegou ao Congresso com o valor inicial de 2,1 bilhões de reais.

Na votação da Lei Orçamentária Anual – que é o que define o orçamento de fato – foi feito um acordo para elevar para os 4,9 bilhões de reais atuais. Segundo o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, a atual proposta do governo irá privilegiar candidatos que possuem sólida estrutura de campanha, criando uma disparidade na corrida eleitoral com privilégio aos que têm maior concentração de renda.

“Dentro de um sistema político e social historicamente muito desigual, precisamos aplicar recursos em demandas urgentes da população brasileira, em detrimento do inchaço dos partidos políticos: saúde, segurança pública e educação”, diz Ribeiro.