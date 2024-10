Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O atual prefeito de Joinville (SC), Adriano Silva (Novo), foi reeleito prefeito do município neste domingo com 78,70% dos votos válidos. Em 2020, Silva venceu o pleito e se tornou o único prefeito do Brasil filiado à sigla.

Nesta eleição, o Novo avançou e elegeu mais 17 prefeitos, 33 vice-prefeitos, 263 vereadores espalhados por todo Brasil e está com mais 2 candidatos a prefeito em segundo turno.