Novo presidente do TST é finalista em prêmio de inovação

A 5ª edição do o Prêmio de Inovação J.Ex vai reconhecer projetos e pessoas que transformam o ecossistema de Justiça no âmbito tecnológico, de gestão e de novas metodologias. Os vencedores serão conhecidos no dia 21 de novembro, em uma cerimônia que acontecerá em Brasília.

Dentre os finalistas está o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que acabou de ser empossado como presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Corrêa da Veiga concorre na categoria Liderança Exponencial, junto a outros líderes com atitudes empreendedoras dentro das instituições como Aroldo Cedraz, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), e Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A categoria dá destaque às personalidades que tenham liderado uma contribuição excepcional ao ecossistema da Justiça, ou que tenham demonstrado uma trajetória diferenciada consistente de liderança de gestão de projeto, programa inovador ou difusão de inovação.

A premiação também reconhece pessoas e projetos de outras seis categorias: Inovação Tecnológica, Inovação na Gestão, Laboratórios de Inovação, Inovação Social, Executivo de Tecnologia e Executivo de Inovação.