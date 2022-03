Novo presidente da Petrobras é um crítico de ações ‘populistas’

Anunciado há pouco pelo Ministério de Minas e Energia como o novo presidente da Petrobras, Adriano Pires deixou claro em um artigo recente sobre a política de preços dos combustíveis que é contrário a “propostas populistas” baseadas na ideia de que “o petróleo é nosso”. O texto foi publicado há quase duas semanas no site “Poder360”.

A decisão de retirar o general Joaquim Silva e Luna, no comando da Petrobras há menos de um ano, foi motivada pelos sucessivos aumentos no valor dos combustíveis, o que provocou críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Pires, o debate sobre a política de preços envolve “muita ideologia e pouca ou nenhuma racionalidade”. Depois de apresentar um panorama histórico das regras adotadas pela estatal ao longo das últimas décadas, o economista chegou à intervenção do governo Dilma Rousseff, que “provocou um rombo de 40 bilhões de dólares no caixa da Petrobras”.

Sobre o governo Michel Temer, ele ressaltou o gasto de 18 bilhões de reais para atender os caminhoneiros. Já com relação ao governo Bolsonaro, ele registrou que a volta da discussão sobre a política de preços já havia provocado a saída de um presidente da Petrobras — no caso, Roberto Castello Branco, que deu lugar a Joaquim Silva e Luna, o general que ele vai substituir.

Pires então concluiu que “o problema é recorrente e as soluções encontradas foram todas decepcionantes”. E questionou: “Existe solução para conciliar os interesses entre os acionistas da Petrobras e os consumidores brasileiros?”.

“Somos produtores de petróleo e quando o preço do barril cresce e o real se deprecia arrecadamos mais royalties. Com isso, a solução passa pela criação de um fundo de estabilização para os preços, exclusivamente, do diesel usando as receitas extras dos royalties. O imposto de exportação do petróleo não é a melhor forma de arrecadar recursos para o fundo. Porque vai desestimular a produção de óleo e gás e vai criar condições desfavoráveis para a atração de empresas para os leilões de petróleo. No caso do gás de cozinha que é um problema social a solução não é o fundo e sim uma tarifa social como existe no setor elétrico. Caso esses conceitos sejam aceitos, o passo seguinte será como operacionalizar”, escreveu o economista, para declarar na sequência:

“Não é fácil nem simples, mas não podemos e não devemos esperar a próxima crise, ou pior, mais uma vez cair em propostas populistas acreditando que O Petróleo é Nosso”.

Ele também disse concordar com a necessidade de mudança na metodologia dos impostos, passando a cobrar o ICMS em valor fixo de reaispo litros como o Pis/Confins, e a arrecadação passando a ser na refinaria. “Isso possibilitaria reduzir a sonegação que hoje é algo como R$ 21 bilhões/ano, daria maior transparência e simplificaria a arrecadação. Porém, mudar a sistemática de cálculo dos impostos não tem nada a haver com redução dos preços, como muitos preconizam”, concluiu.