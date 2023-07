Novo ministro de Lula afaga Valdemar Costa Neto: ‘Meu presidente’

Novo ministro do Turismo, Celso Sabino ligou para o cacique do PL, Valdemar Costa Neto, nesta semana.

Como não foi atendido pelo aliado de Jair Bolsonaro, deixou um recado no WhatsApp:

“Meu presidente, liguei para colocar-me à sua disposição”, escreveu o ministro de Lula.

Sabino, com o contato, mirava relações com a ala “governista” do partido de Bolsonaro, que tem votado com o Planalto em discussões pontuais no Parlamento.