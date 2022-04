Novo jingle de Ciro diz que um ‘rouba, mas faz’ e outro ‘rouba sem fazer’

A pré-campanha de Ciro Gomes (PDT) à presidência acaba de levar ao ar um vídeo com o novo jingle do presidenciável. O “pagode do Cirão”, como a campanha apelidou, fala que o momento é o de abandonar a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro e embarcar no projeto dele que é um dos nomes mais fortes da chamada terceira via.

A música faz menções veladas aos seus dois principais adversários da corrida eleitoral deste ano. Segundo o jingle criado pela equipe do marqueteiro João Santa, Lula “rouba mas faz” e Bolsonaro “rouba sem fazer”. “Tá cansado dos mesmos de sempre e seguir no mesmo giro?”, questiona a letra do pagode, enquanto a foto de Lula e Bolsonaro aparece na tela.