Novo incêndio no Pantanal bloqueia tráfego em BR que dá acesso a Corumbá

Novos focos de incêndio no Pantanal, às margens da BR-262, provocaram bloqueios no trânsito da rodovia federal, no trecho que dá acesso ao município de Corumbá — o quarto mais populoso de Mato Grosso do Sul, com quase 100.000 habitantes.

Segundo o governo do estado, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do PrevFogo do Ibama trabalhavam na manhã desta quarta-feira para conter chamas na região, o que exigiu o controle de tráfego na via, em esquema de pare e siga, com o apoio da PRF e da PM.

Nesta terça, a fumaça invadiu a pista e o trecho entre Miranda e Corumbá ficou interditado.

Os profissionais também atuam para proteger as casas dos ribeirinhos e estão de prontidão para fazer evacuações, caso seja necessário.

Além deste, outros seis incêndios de grande proporção contam com o trabalho dos bombeiros e demais forças auxiliares (Força Nacional, brigadistas do PrevFogo e Forças Armadas), nas regiões da Nhecolândia, do Abobral, de Albuquerque, da fronteira com a Bolívia, da Fazenda Caiman e no município de Rio Verde.