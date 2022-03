Novo diretor escolhe delegados para a cúpula da PF

Nomeado como novo diretor-geral da Polícia Federal na sexta-feira passada, Márcio Nunes de Oliveira já escolheu quem vai ocupar alguns dos principais cargos da corporação na sua gestão. As trocas devem ser oficializadas a partir da próxima segunda.

Atual superintendente regional da PF no Ceará, o delegado Caio Rodrigo Pellim vai comandar a Dicor, sigla da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado. Ele vai substituir o delegado Luís Flávio Zampronha de Oliveira. A diretoria é responsável por inquéritos que investigam políticos, entre eles o presidente Jair Bolsonaro.

A DIP, Diretoria de Inteligência Policial, também terá um novo chefe, o delegado Alessandro Moretti, que hoje comanda a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação. Ele vai ocupar o posto atualmente ocupado por Rodrigo Carneiro Gomes.

A atual superintendente do Piauí, Mariana Paranhos Calderon, será a nova chefe da DGP, Diretoria de Gestão de Pessoal, hoje comandada por Oswaldo Paiva da Costa Gomide.

Já Maria Amanda Mendina de Souza, hoje superintendente regional da PF no Tocantins, será a chefe de gabinete do novo diretor-geral, no lugar de Marcelo de Oliveira Andrade.

Na Direx, a Diretoria Executiva da corporação, Sandro Avelar Torres será mantido no cargo. Ex-secretário de Segurança Pública do DF, ele foi nomeado em dezembro para ser o número 2 do então diretor-geral Paulo Maiurino, e é próximo do ministro da Justiça, Anderson Torres.