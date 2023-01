Novo diretor diz que a ‘PF não vai tolerar ataques à democracia’

O delegado Andrei Rodrigues assumiu há pouco o comando da Polícia Federal. Na presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e de outras autoridades, o novo diretor-geral prometeu agir contra quem ameaçar a democracia no Brasil.

Rodrigues também prometeu comandar a instituição respeitando as leis e evitando abusos e o aparelhamento político. “Nossa atuação será sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Esses serão o norte na gestão da investigações policiais, que serão coordenadas com base na qualidade da prova, autonomia investigativa e responsabilidade, com absoluto rigor em relação a desvios”, disse o novo chefe da PF.

“A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia. E é com grande senso de responsabilidade que seguiremos nosso papel de instituição de Estado, fiéis aos princípios e valores da Constituição de 1988″, seguiu Rodrigues.

Sobre os ataques do domingo, Rodrigues afirmou que o bolsonarismo radical consumou todas as ameaças antidemocráticas verificadas nos últimos anos de governo de Jair Bolsonaro: “As palavras de ódio se concretizaram em ações tangíveis que ameaçaram o edifício do estado democrático de direito. Vidas de colegas policiais forem colocadas em risco. A segurança da nossa corporação foi comprometida, as sedes dos Poderes foram atacadas por criminosos”.