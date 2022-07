Novo auxílio emergencial de R$ 200 avança no governo

Presidente da Caixa, Daniella Marques tem reunião nesta semana no Ministério da Cidadania para encaminhar os detalhes do pagamento do novo auxílio emergencial de 200 reais que será liberado pelo governo a milhares de famílias que já estão na plataforma social do Auxílio Brasil.

A medida faz parte do pacote de benefícios discutido pelo governo no Congresso, a partir da PEC em análise na Câmara, para amenizar o impacto da crise econômica que atinge milhares de famílias no país. A Caixa é o banco que já operacionaliza os pagamentos de benefícios, o que leva Marques a atuar para agilizar os pagamentos.