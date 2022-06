Novas bravatas de Bolsonaro tentam esconder a farra no Planalto

Jair Bolsonaro atacou novamente nesta sexta. Afirmou que o país tem uma “nova classe de ladrões”, os “que querem roubar a nossa liberdade”. Como o único poder que pode tirar a liberdade do presidente é o Judiciário — ele teme ser preso por suas traficâncias, como já revelou em diferentes momentos –, o novo ataque teve endereço certo, apesar de o presidente — corajoso, mas nem tanto — não ter dado nome aos bois.

O presidente é investigado no STF e no TSE por diferentes crimes. As fake news propagadas por ele no exercício da Presidência figuram em muitas dessas frentes como agravantes. O ataque desta sexta, no entanto, tenta desviar o foco de uma nova leva de descobertas sobre a farra de gastos do presidente no Planalto.

A reportagem publicada na nova edição de VEJA que está nas bancas mostra que o TCU descobriu um duto milionário de dinheiro público aberto para bancar mordomias do capitão e passeios de seus aliados pelo país. Bolsonaro, como mostra o Radar, consolidou em parte do eleitorado a imagem de homem público que não gosta de trabalhar. Ganha salário alto, tem mordomias e um batalhão de assessores para nada fazer, ou melhor, para esquivar-se diariamente das responsabilidades que, por inerência ao cargo, recaem sobre ele.

Bolsonaro adoraria viver num país em que pudesse fazer o que bem deseja. Tem muitos privilégios, como andar de moto sem capacete e não ser incomodado pela PRF, mas há limites. É também contra esses limites impostos pela lei a partir do TSE e do STF que ele grita.