Novas atualizações do Pix prometem aumentar segurança da ferramenta

O Banco Central anunciou recentemente novos recursos disponíveis para as transações por Pix, plataforma de pagamentos instantâneos, que deverão aumentar a segurança da ferramenta, tanto para consumidores quanto para as empresas.

De acordo com a OneKey Payments, empresa de tecnologia em pagamentos licenciada pelo BC, novas funcionalidades como o Pix por Aproximação e o Pix Automático melhorarão a experiência do usuário e trarão benefícios importantes para as empresas porque fornecerão a elas informações relevantes de clientes.

César Garcia, CEO da OneKey, explicou que a transmissão das informações dos clientes às empresas obedecerá padrões de segurança previstos em lei.

“Desde que respeitem a LGPD, as empresas que recebem um Pix podem aplicar ferramentas adicionais para realizar validações internas. Isso permite aumentar a segurança e coletar mais informações, como o nome do cliente, data de nascimento, endereço, CPF, além de dados legais e de conformidade. Por exemplo, se um cliente possui mandados de prisão, se é uma Pessoa Politicamente Exposta ou tem histórico de atividades fraudulentas”, destacou.

Assim, os dados dos obtidos pelas empresas através dessas transações poderão servir também para personalizar o atendimento ao cliente e criar campanhas de marketing mais direcionadas e menos invasivas.

Nesse sentido, a OneKey ressaltou que as companhias conseguirão fazer uma verificação mais adequada dos clientes e aplicar controles rigorosos contra lavagem de dinheiro e fraudes, por exemplo.

Cerca de 70% dos brasileiros já teriam utilizado a plataforma Pix. Segundo dados do BC, o recurso de pagamentos instantâneos recentemente bateu o recorde de mais de 224 milhões de transações em um único dia, número maior do que a população do país.