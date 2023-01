Nova presidente da Caixa diz que ‘gestão pelo medo acabou’ no banco

Maria Rita Serrano tomou posse nesta sexta-feira como presidente da Caixa e disse que buscará melhorar o ambiente de trabalho no banco depois dos quatro anos da gestão bolsonarista, que ela se referiu como um “longo inverno” e que foi marcada por denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente Pedro Fernandes.

“A gestão pelo medo na Caixa acabou”, disse ela. “Os empregados já provaram ao longo da historia que não fogem à luta”.

A posse teve a presença de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Formada em História e Estudos Sociais, Maria Rita é funcionária de carreira com mais de 30 anos de trabalho no banco. Antes de assumir o comando do banco, ela era a representante dos funcionários no Conselho de Administração.