Nova pesquisa traz boa notícia para Tarcísio de Freitas em São Paulo

A pesquisa RealTime Big Data, encomendada pela Record TV e divulgada na noite desta segunda, traz boas notícias para Tarcísio de Feitas.

Recém-filiado ao Republicanos, o ministro da Infraestrutura aparece em segundo lugar na sondagem ao governo de São Paulo, empatado com o ex-governador Márcio França (PSB), com 14%. Ambos estão atrás do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que tem 27% das intenções de voto.

O cenário leva em consideração a pesquisa estimulada — na qual são apresentados nomes aos entrevistados –, com todos os pré-candidatos declarados.

Na sequência, figuram Rodrigo Garcia (PSDB), com 6%, Renata Abreu (Podemos), com 2%, e Vinícius Poit (Novo), com 1%.

A sondagem ouviu 1.500 pessoas por telefone no estado de São Paulo, entre os dias 25 e 27 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Veja todos os cenários cotados pela RealTime Big Data

Cenário 1 – Estimulada com todos os pré-candidatos

Fernando Haddad (PT) – 27%

Márcio França (PSB) – 14%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 14%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 6%

Renata Abreu (Podemos) – 2%

Vinícius Poit (Novo) – 1%

Abraham Weintraub (Brasil 35) – 1%

Felício Ramuth (PSD) – 1%

Gabriel Colombo (PCB) – 0

Branco/nulo: 20%

NS/NR: 14%

Cenário 2 – Estimulada

Fernando Haddad (PT) – 27%

Márcio França (PSB) – 15%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 15%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 7%

Renata Abreu (Podemos) – 2%

Vinícius Poit (Novo) – 1%

Branco/nulo: 20%

NS/NR: 15%

Cenário 3 – Estimulada sem Márcio França (PSB)

Fernando Haddad (PT) – 32%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 20%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 9%

Vinícius Poit (Novo) – 2%

Branco/nulo: 22%

NS/NR: 15%

Cenário 4 – Estimulada sem Fernando Haddad (PT)

Márcio França (PSB) – 29%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 17%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 9%

Vinícius Poit (Novo) – 2%

Branco/nulo: 24%

NS/NR: 19%