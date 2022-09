Nova pesquisa mostra avanço da terceira via na campanha

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta mostra que os candidatos da chamada terceira subiram, de modo geral, em quatro das cinco regiões do país.

O levantamento não detalha a votação individual dos candidatos que tentam quebrar a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro, mas mostra que, no Nordeste, a intenção de voto nos presidenciáveis desse grupo subiu de 10% para 13%.

No Sul, subiu de 14% para 17%. No Centro-Oeste e Norte, analisados conjuntamente, a terceira via tinha 12% e agora tem 13%. Crucial na eleição, o Sudeste foi o único a variar para baixo: os candidatos tinham 14% e agora têm 13%.

Na disputa direta entre Lula e Bolsonaro, o petista vence o presidente no Nordeste por 59% a 19%. No Sudeste (38% a 36%) e no Sul (45% a 33%), quem lidera é Bolsonaro. Já no Centro-Oeste e no Norte Lula tem 40% contra 38% de Bolsonaro.

O instituto ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos.