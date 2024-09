Nova Fronteira lança biografia atualizada de Chico Buarque

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A nova edição da biografia Para seguir minha jornada: Chico Buarque, escrita por Regina Zappa e publicada pela editora Nova Fronteira, será lançada nesta terça, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio.

O relançamento da biografia do artista coincide com as comemorações de seus 80 anos e traz uma atualização sobre os últimos 13 anos de sua carreira.

A nova edição, além de preservar o conteúdo original, inclui três novos capítulos que abordam desde o lançamento de discos e turnês até o impacto do cenário político na vida do artista.

O livro foi desenvolvido com pesquisas e entrevistas realizadas por Regina e revela momentos pessoais e os desafios enfrentados por Chico Buarque nos últimos anos.