Nova fábrica custou 200 milhões e deve faturar 3 bilhões com energia solar

Por Ramiro Brites Atualizado em 19 out 2022, 17h36 - Publicado em 19 out 2022, 17h30

O Grupo Tangipar espera faturar, antes do fim do ano, cerca de 3 bilhões de reais com a nova fábrica de energia solar. A planta, que será inaugurada nesta sexta, em Cascavel, no oeste do Paraná, foi um investimento de 200 milhões de reais.

Entre os convidados da cerimônia de inauguração, está o ministro da Economia Paulo Guedes, que ainda não confirmou presença. Além de outras autoridades, como Anatalicio Risden Junior, diretor geral da Itaipu Internacional, no lado brasileiro.

A nova indústria terá capacidade instalada de 500 MW de potência para fornecer direto aos consumidores. O grupo concentra 15 empresas voltadas para o setor de geração solar.