‘Nosso sonho segue mais vivo do que nunca’, diz Bolsonaro; veja o vídeo

Depois de quase 48 horas de silêncio, Jair Bolsonaro falou nesta terça-feira pela primeira vez depois de sua derrota para o presidente Lula nas eleições do último domingo.

“Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nosso sonho segue mais vivo do que nunca. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros”, disse Bolsonaro.

Acompanhando de aliados de sua base política, Bolsonaro escolheu o hall de entrada do Palácio da Alvorada para o seu pronunciamento mais marcante nesta reta final de governo.

A fala durou 2 minutos e 33 segundos e não citou Lula nem validou diretamente o resultado das urnas que deram a vitória ao oponente — leia a íntegra do discurso do presidente. Esse reconhecimento veio na sequência da fala, quando Ciro Nogueira anunciou o início da transição de governo.

Ao fim da breve fala de Bolsonaro, o presidente foi aplaudido pelos auxiliares e passou a ser insistentemente questionado por dezenas de jornalistas, mas deu as costas e voltou para o interior do palácio em silêncio.

O presidente passou boa parte do dia reunido com aliados no palácio, conversando sobre o que seria sua fala sobre as eleições e sobre os protestos de apoiadores dele pelo país, fechando rodovias e pedindo um golpe militar.