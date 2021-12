Noronha manda caso de sueco da propina para Justiça Eleitoral

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro João Otávio de Noronha, do STJ, decidiu mandar o caso do sueco investigado pela Lava Jato para a Justiça Eleitoral. O caso estava com a 13ª Vara Federal de Curitiba.

Bo Hans Vilhelm Ljungberg foi denunciado pelo Ministério Público Federal em dezembro de 2018. Ele é acusado de integrar o esquema de pagamentos de propina a executivos da Petrobras por empresas que atuam na área de trading.

Segundo a decisão de Noronha, que atende a um recurso do executivo, a 13ª Vara Federal é incompetente para julgar a ação penal, uma vez que o caso gira em torno de condutas relacionadas a crime de falsidade ideológica eleitoral supostamente praticado por um dos envolvidos, o então deputado Cândido Vaccarezza, do PT.

O sueco, que responde pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, é apontado pelas investigações como intermediador de pagamento de propinas em 2,8 milhões de dólares.