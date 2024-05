Nome de Bolsonaro para vice de Nunes já estuda gargalos de SP

Nome defendido por Jair Bolsonaro para ser vice de Ricardo Nunes na disputa eleitoral em São Paulo, o coronel aposentado da PM Ricardo Mello Araújo tem se reunido com especialistas de diferentes áreas da gestão pública — Segurança, Setor Imobiliário, Saúde, Educação, Comunicação — na capital paulista para estudar temas e necessidades mais urgentes da capital.

Apoiadores de Bolsonaro tem defendido a indicação do ex-PM na chapa de Nunes por avaliar que ele poderia reforçar o comprometimento do prefeito com as questões de segurança pública, área que é considerada uma das maiores fragilidades do projeto do prefeito.

Mello Araújo ocupou a presidência da Ceagesp entre 2020 e janeiro de 2023. O trabalho realizado lá, na avaliação dos bolsonaristas, é um ativo a ser explorado por Nunes. Não há, no entanto, um sinal claro do prefeito de que ele vá acatar o nome oferecido pelo bolsonarismo.