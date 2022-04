Noiva de Lula terá papel importante na campanha, dizem petistas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A turma pode chorar o quanto quiser. Janja, a noiva de Lula, não só vai continuar influenciando as conversas do petista como terá papel importante na campanha, dizem aliados do ex-presidente.

Como mostrou o Radar recentemente, a influência de Janja junto ao ex-presidente já despertou a ira de uma ala da cúpula do partido, que reclama de sua interferência na agenda e nas conversas de Lula.

“Janja já conquistou o espaço dela”, diz um aliado do petista.