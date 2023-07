No terceiro dia de negociações, pauta econômica segue travada na Câmara

Estava tudo planejado pelo governo e sua base na Câmara. Depois de enforcarem uma semana de trabalho em festas juninas e em viagens internacionais, deputados voltariam a Brasília renovados para limparem a pauta econômica, analisando o voto de qualidade do Carf, o marco fiscal e a reforma tributária. Tudo numa sequência de discussões que marcaria o início do recesso de julho.

Desde o início de segunda, porém, os desentendimentos em torno do texto da reforma tributária e até em relação à medida sobre o Carf, matéria que emperra a pauta da Câmara, transformaram a semana de votações importantes para o governo num sonho distante.

Liderado por Arthur Lira, o esforço para votar a reforma até sexta esbarra em fortes pressões de prefeitos, governadores e parlamentares das bancadas que serão afetadas pelas medidas previstas no texto de Aguinaldo Ribeiro. A matéria está, basicamente, na fase em que todos os textos anteriores naufragaram: ninguém quer perder, não há acordo sobre o novo modelo tributário e o peso das bancadas estaduais acaba travando tudo.

“Estamos em um momento de diálogo e vamos fazer a convergência entre as sugestões dos estados em tudo o que for possível. No que não houver consenso, a gente vai para o painel”, disse Ribeiro nesta terça, admitindo as dificuldades de obter apoio da Casa ao texto.

Nesta terça, o senador Oriovisto Guimarães, que defende outra proposta de reforma em tramitação no Senado, resumiu o clima na Câmara: muitos deputados, em sua visão, sequer conhecem o texto e as brigas que envolvem a votação da reforma nesta semana: “Vão votar sem nem conhecerem o projeto. Qual o motivo de tanta pressa?”.

Líderes partidários ouvidos pelo Radar nesta terça confirmam a avaliação do senador. Com a pressão de prefeitos de capitais importantes e de governadores, a chance de o texto ser votado nesta semana, ainda que na sexta-feira, é cada vez mais remota.

Além de questões de mérito, as dificuldades do governo estão na liberação de verbas, o velho fisiologismo dos partidos, que criam dificuldades para obter facilidades do Planalto. Um lote de quase meio bilhão de reais já foi liberado pelo Planalto nesta semana, em seis ministérios, mas o dinheiro parece pouco para conquistar os corações dos deputados.

Há ainda a contrariedade de bancadas importantes, como a ruralista, que decidiu criar caso com a MP do Carf nesta terça. Para um líder do centrão, enfileirar tantas matérias importantes na pauta de votações dessa semana, em vez de facilitar as coisas para o Planalto, acabou inviabilizando qualquer discussão. “Uma pauta atrapalha a outra. Acaba que os diferentes embates se somam para fazer com que nada avance”, diz.