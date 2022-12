No STJ, Lula diz que vai tratar o Judiciário de ‘forma digna’

Lula visitou, nesta segunda-feira, os ministros do STJ em Brasília. No encontro, que ocorreu ao mesmo tempo em que o Supremo julgava a legalidade do “Orçamento Secreto”, o presidente eleito pregou uma relação harmoniosa entre os três poderes durante o seu próximo governo e a “volta à normalidade” institucional no país.

O petista afirmou que pretende tratar os membros da Justiça “da forma mais digna possível”. Como se sabe, a gestão de Jair Bolsonaro foi marcada por ataques ao Judiciário.

“Espero poder unificar o país e trazer o Brasil de volta à normalidade. Queremos tratar o Judiciário da forma mais digna possível, com cada poder conseguindo desempenhar a sua função com responsabilidade”, disse Lula.

Já a presidente do STJ, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, afirmou que o objetivo da Justiça é colaborar com o Estado Democrático de Direito. “Queremos um Poder Judiciário forte e comprometido com a democracia”, disse ela.

Além da presidente do tribunal, participaram da reunião outros 22 ministros do tribunal.