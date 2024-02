No STF, Lula diz que ‘é preciso desmantelar máquina de fake news’ no país

Em seu discurso na abertura dos trabalhos do STF, há pouco, o presidente Lula exaltou o papel da Corte na defesa da liberdade de expressão e na punição do discurso de ódio que tomou conta do país diante da polarização política estabelecida entre petistas e bolsonaristas.

“É preciso defender a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, combater os discursos de ódio contra adversários e grupos minoritários historicamente vítimas de preconceito e discriminação… É preciso desmantelar a criminosa máquina de fake news que durante a pandemia espalhou suspeitas infundadas sobre vacinas, causando a morte de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras”, disse Lula.

O presidente também falou da importância do equilíbrio entre os poderes na democracia: “A relação entre os Três Poderes deve ser pautada pelo equilíbrio. O sistema de freios e contrapesos foi criado para que nenhum Poder se sobreponha ao outro. Nosso futuro será tanto melhor quanto mais baseado na cooperação entre instituições comprometidas com a paz, o crescimento econômico e a redução de todas as formas de desigualdade”.

“Há um ano, ainda eram visíveis, no Supremo, as marcas de destruição deixadas pelos atos terroristas. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. O STF segue cumprindo seu dever, punindo os executores, financiadores, autores intelectuais e autoridades envolvidas no atentado contra o regime democrático. Os que atacam o Judiciário se julgam acima de tudo e de todos. Tentam a todo custo deslegitimar e constranger os responsáveis pelo cumprimento da lei, com o claro objetivo de escaparem impunes. Quem ama e defende a democracia não pode perder de vista a importância da independência do Judiciário”, disse Lula.