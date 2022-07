No STF, ex-auxiliar do Obama fala sobre ‘combate à desinformação’

O STF e o TSE realizaram nesta quarta um seminário internacional para debater “os desafios da desinformação e as tecnologias para combatê-la”.

No evento, o diretor-sênior do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, Graham Brookie, disse que o combate à desinformação deve ser tratado como uma corresponsabilidade da sociedade, não devendo se limitar a ações governamentais ou de plataformas de mídia social.

Em conjunto com Brooking, especialista nas áreas de desinformação, comunicação terrorista e política de internet e membro sênior do DFRLab, ele proferiu a palestra “Investigando desinformação nas eleições norte americanas de 2020: principais lições”, que está disponível no canal do STF no YouTube.