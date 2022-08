No Senado, colegas pedem a reeleição de Alvaro Dias contra Moro no PR

A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na manhã desta terça, foi marcada por um inusitado movimento de parlamentares de diferentes partidos que se uniram para pedir aos eleitores do Paraná a reeleição de Alvaro Dias em outubro. O senador paranaense tem como oponente direto o ex-ministro Sergio Moro e relatava, na CAE, um projeto que liberava o projeto de empréstimo internacional ao governo paranaense, devidamente aprovado na Casa.

A corrente de elogios e votos de boa sorte foi puxada pelo colega de Dias na bancada paranense, Oriovisto Guimarães: “É um homem que coloca os interesses do estado do Paraná muito acima dos seus interesses pessoais ou interesses políticos. É um homem que está enfrentando uma dura campanha no Paraná e interrompe a campanha para colocar os interesses do estado acima dos seus interesses. É um exemplo de senador. Espero que o povo do Paraná perceba isso. Ele dedicou a vida ao estado e que ele continue conosco na próxima legislatura”, disse o senador do Podemos.

Nelsinho Trad, do PSD, foi na carona e disse que “testemunhou” o empenho de Alvaro Dias: “Uma referência para todos nós”.

O senador Confúcio Moura, do MDB, elogiou “tudo que Dias tem feito pelo Paraná”. “O senador Alvaro Dias é uma luz para todos nós. Homem exemplar”, disse.

Cid Gomes, do PDT, destacou as qualidades de Dias e criticou, sem citar nomes, a “falta de ética dos que pretendem entrar na política”: “Uma pelo ao povo paranaense: renovem o mandato do senador Alvaro Dias”.

Jader Barbalho, do MDB, foi na mesma linha e desejou “muito sucesso” a Dias nas eleições: “Parlamentar atuante que representa o estado do Paraná. Tenho o privilégio em acompanhar a sua carreira”.

Romário, do PL de Jair Bolsonaro, disse que Dias “é uma das grandes lideranças do Congresso e do Brasil”: “No dia 2 de outubro, eu sou Alvaro Dias. Boa sorte!”

No fim das falas, Dias se disse emocionado com as manifestações dos colegas. “Não tenho como manifestar a emoção que estou sentindo ao ouvir os meus colegas, suprapartidariamente, grandes líderes nos seus estados, de forma espontânea, manifestar esse apoio defendendo o nosso retorno ao Senado é um prêmio que jamais esquecerei”, disse Dias.