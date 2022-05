No Rio, Lula está cinco pontos à frente de Bolsonaro, diz nova pesquisa

Pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta sexta-feira colocou Lula cinco pontos à frente de Jair Bolsonaro na corrida pelos eleitores do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, o petista tem 37% das intenções de voto, contra 32% do atual presidente.

O instituto ouviu 1.020 pessoas entre 16 e 20 de maio. A margem de erro é de 3,13 pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95,55%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo RJ – 08128/2022.

Ciro Gomes (PDT) é o terceiro da corrida, com 8%, o dobro do que tem Joao Doria (PSDB), que tem 4%. Simone Tebet (MDB) tem 2%, igual a André Janones (Novo). Luciano Bivar, a aposta do União Brasil para a terceira via, não pontou.