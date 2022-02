No primeiro mês do ano, em recesso, Câmara gasta R$ 473 milhões

A Câmara passou o mês de janeiro em recesso, com parlamentares de férias nos estados e quase nenhuma atividade nos gabinetes.

Apesar do período lento nos trabalhos, os gastos da Casa superaram os 473 milhões de reais no primeiro mês do ano, o correspondente a 6,86% do orçamento total previsto.

Só com energia elétrica foram pagos 90,8 milhões de reais. Os gastos com informática ficaram na casa de 54 milhões de reais. O terceiro maior gasto ficou com uma construtora, que recebeu da Câmara 35 milhões de reais.

Com 513 integrantes, a Câmara tem mais de 10.000 funcionários ativos.