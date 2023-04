No primeiro duelo contra Moraes fora do Planalto, Bolsonaro perde feio

O TSE analisou nesta segunda um recurso de Jair Bolsonaro que tentava retirar o chefe do TSE, Alexandre de Moraes, de um dos processos que tramitam contra ele na Justiça Eleitoral.

No primeiro duelo com o magistrado fora do Planalto, Bolsonaro perdeu por unanimidade. O recurso de Bolsonaro tentava declarar Moraes suspeito no processo em que o agora ex-presidente é investigado por abuso de poder político ao usar o Planalto e o Alvorada para lives durante a campanha eleitoral.

O argumento de Bolsonaro para retirar Moraes do caso seria um gesto de degola feito com a mão pelo ministro durante uma sessão da Corte.

Na oportunidade, Moraes esclareceu o caso, dizendo que brincava com o assessor diante da demora em um procedimento no tribunal. Nada a ver, portanto, com a decisão adotada naquele julgamento, que proibiu Bolsonaro de fazer uso da estrutura oficial na campanha.