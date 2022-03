No Paraná, Lula teria 34%, Bolsonaro, 32,4% e Moro, 11,9%, diz pesquisa

Pesquisa realizada pela empresa paranaense Radar Inteligência no Estado do Paraná apontou que o ex-presidente Lula (PT) teria 34% das intenções de voto, seguido de perto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32,4% — em empate técnico. Em terceiro lugar, aparece o ex-juiz da Lava Jato no Paraná, Sergio Moro (Podemos), com 11,9%.

Na sequência, aparecem os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT), com 3,3%, Simone Tebet (MDB), com 1,8%, João Doria (PSDB), com 1,2%, e Eduardo Leite (que flerta com o PSD), com 0,5%. Outros 6,2% votariam em branco ou nulo e 8,7% não souberam ou não opinaram.

O levantamento foi o primeiro registrado no TSE a ser feito no Estado em 2022. O instituto, que realizou a pesquisa por conta própria, entrevistou 1.350 pessoas desde o dia 25 de fevereiro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.

A pesquisa também fez três simulações de segundo turno. Nos dois em que foi testado, Lula aparece tecnicamente empatado com Bolsonaro e oito pontos percentuais à frente do paranaense Moro. Já em um eventual duelo entre o presidente e seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o atual ocupante do Palácio do Planalto venceria, segundo o levantamento.

Veja os resultados abaixo:

Lula – 41,0%

Jair Bolsonaro – 37,4%

Nulo/Branco – 13,0%

Não sabe/Não opinou – 8,6%

Lula – 38,7%

Sergio Moro – 30,7%

Nulo/Branco – 19,1%

Não sabe/Não opinou – 11,5%

Jair Bolsonaro – 35,3%

Sergio Moro – 27,6%

Nulo/Branco – 22,4%

Não sabe/Não opinou – 14,7%