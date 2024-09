No México, Lula terá reuniões com López Obrador e a presidente eleita

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em sua primeira visita ao México neste terceiro mandato, o presidente Lula tem reuniões bilaterais marcadas nesta segunda-feira com o presidente Andrés Manuel López Obrador e com a presidente eleita, Claudia Sheinbaum, que tomará posse nesta terça. No encontros, eles deverão tratar de temas como meio ambiente e os desafios na área climática, questões de gênero e relações comerciais, segundo o Itamaraty.

Este é o 32º país diferente visitado por Lula em um ano e nove meses de governo [veja a lista completa abaixo], tendo ido a 11 deles só em 2024. Ele chegou à Cidade do México neste domingo.

Até o fim do ano, o presidente brasileiro ainda tem outras três viagens internacionais marcadas para destinos inéditos no atual mandato — Rússia, em outubro, Azerbaijão e Peru, em novembro — e também poderá retornar ao Uruguai para uma cúpula do Mercosul.

Na capital mexicana, antes das reuniões com o aliado AMLO, que o recebeu na condição de ex-presidente em março de 2022, e com sua sucessora, Lula vai participará da abertura de um seminário com 400 empresários confirmados, sendo 150 brasileiros, e depois terá uma reunião com um grupo de empresários mexicanos.

À noite, irá a um jantar oferecido pelo governo mexicano aos chefes de Estado que estão no país.

Na manhã desta terça, o presidente irá à Câmara dos Deputados, no Palácio Legislativo de San Lázaro, onde ocorre a cerimônia de transmissão da posse presidencial, e depois se dirigirá ao Palácio Nacional, onde Claudia Sheinbaum receberá os cumprimentos. Ele retornará ao Brasil no mesmo dia.

O México é o sexto parceiro comercial do Brasil e o quinto principal destino das exportações do país. No ano passado, foram 14 bilhões de dólares, valor 15% maior que o de 2022.

Veja a seguir a lista de países já visitados por Lula no seu terceiro mandato:

África do Sul

Alemanha

Angola

Arábia Saudita

Argentina (2x)

Bélgica

Bolívia

Cabo Verde

Catar

Chile

China

Colômbia (2x)

Cuba

Egito

Emirados Árabes Unidos (2x)

Espanha

Estados Unidos (3x)

Etiópia

França

Guiana

Índia

Itália (2x)

Japão

México

Paraguai (2x)

Portugal

Reino Unido

São Tomé e Príncipe

São Vicente e Granadinas

Suíça

Uruguai

Vaticano