No mês da Consciência Negra, Madureira terá Festival Zona Preta

Carinhosamente chamado de capital da cena criativa preta, o bairro de Madureira, recebe nos dias 11, 12 e 13 de novembro a 1ª edição do Festival Zona Preta.

Sob a direção artística do DJ Michell e coordenação de produção de Rafael Fernandes, a iniciativa pretende celebrar a cultura preta, periférica e suburbana carioca no mês da Consciência Negra.

A curadoria coletiva leva assinatura de DJ Michell (Viaduto de Madureira), Marlon Diniz (Yolo Love Party), Jonathan Raimundo (Movimento Wakanda), Rose Maciel (Projeto Criolice) e Rodrigo Oliveira (Casa Black Rio).

Trazendo o melhor da black music — leia-se R&B (o famoso ‘charme’), samba, rap, trap, funk e afrobeat, dentre outros — o festival tem sua programação acontecendo em diferentes espaços do querido bairro da zona norte.

O Viaduto de Madureira, a Casa Black Rio, a Zeene e o Maduh Bar estarão a postos para receber pessoas de todas as idades e tribos com atrações como o Baile Charme do Viaduto de Madureira, Yolo Love Party, Projeto Criolice, Wakanda Madureira, Roda de Samba do Resenha de Madureira, Slam das Minas, Baile da Crespinhos, DJs, aulões, oficinas, mesas de discussão sobre negócios e entretenimento, Feira Afroempreendedores, feijoada, entre outras diversões.

Com várias atrações gratuitas e algumas a preços populares, a programação completa estará em breve no Instagram do Festival – @festivalzonapreta.

