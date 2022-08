No Google, Lula e Bolsonaro deram banho em Ciro Gomes

Ciro Gomes foi bem no JN, mas o impacto da entrevista dele nas buscas do Google, um indicador do interesse do público nas falas do candidato, ficou em 27 pontos.

Olhando o que alcançou Jair Bolsonaro, que bateu no topo do medidor (100 pontos), o pedetista foi muito abaixo do mandatário e também ficou distante do aquecimento de Lula, na quarta (36 pontos), para a entrevista.