No Google, interesse por Lula e Bolsonaro cai; terceira via sobe

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na sexta, o Radar mostrou que o Google havia colocado no ar uma ferramenta que mede o interesse do eleitor pelos candidatos ao Planalto a partir das consultas ao buscador.

Um dia depois do primeiro debate ao Planalto, a plataforma mostra que Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Thronicke e Felipe D’Avila ampliaram o interesse do eleitor nas buscas. Jair Bolsonaro e Lula seguem mobilizando a atenção dos usuários da plataforma, mas perderam pontos nesse medidor de interesse.

Na sexta, as buscas por Bolsonaro eram de 49%. Nesta segunda, o interesse pelo presidente caiu para 44%. Lula tinha 42% e hoje caiu para 38%.

Gomes tinha 8% antes do debate e agora tem 9%. Simone tinha 1% e pulou para 5% das buscas. Soraya e D’Avila, que não pontuaram na sexta, agora têm 2%. A conclusão é de que a terceira via tem a ganhar com um debate que confronte os universos contraditórios da polarização entre petistas e bolsonaristas.