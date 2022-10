No duelo entre Marina e Ricardo Salles, quem levou a melhor em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

2 out 2022, 22h51

No duelo direto entre Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, e Marina Silva, a ex-ministra do Meio Ambiente de Lula, quem recebeu mais votos em São Paulo?

Com praticamente todas as urnas apuradas, o bolsonarista já passa dos 640.000 votos na luta para buscar um mandato na Câmara. Marina ficou bem distante, com 237.000 votos.

Salles foi o quarto mais votado no principal estado do país. Marina fez a 13ª votação no estado.