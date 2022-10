No duelo do Google, Lula vence Bolsonaro durante o debate

Atualizado em 16 out 2022, 22h36 - Publicado em 17 out 2022, 07h30

Dados do Google sobre o comportamento dos usuários durante o debate deste domingo mostram que Lula mobilizou mais eleitores nas buscas da plataforma do que Jair Bolsonaro. O indicador de interesse, no caso do petista, chegou a 100 pontos por volta de 21h30, no calor do evento. Já Bolsonaro marcou, nesse mesmo momento, 69 pontos. Esse foi o maior desempenho dos dois durante a noite.

Apesar da diferença marcada durante o debate, durante a noite, Lula foi alvo de 51% das buscas. Bolsonaro ficou com 49% das consultas, o que revelou um equilíbrio no conjunto da obra.

“Quem foi melhor no debate da Band” e “qual o plano de governo do PT para 2023” foram as buscas que mais subiram na plataforma na sequência do programa.

O termo “escola”, citado no debate quando os dois duelaram sobre educação, foi o que mais capturou o interesse dos usuários do Google. Dólar, saúde e Auxílio Brasil completaram a lista. O duelo sobre quem desmatou mais também ficou em destaque. Nesse tema, tanto Lula quanto Bolsonaro ampliaram as buscas dos eleitores.