No conflito entre Bolsonaro e o STF, o Planalto não busca a paz

Depois de Jair Bolsonaro e ministros do STF retomarem, nas últimas semanas, a guerra retórica sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, ninguém, do lado do Planalto, procurou Luiz Fux, o presidente do Supremo, para buscar a paz.

Esse conflito, como já mostrou o Radar, é visto pelo Planalto como uma espécie de bandeira eleitoral, já que Bolsonaro ganha popularidade entre seus seguidores sempre que ataca o STF.