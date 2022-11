No apagar das luzes, governo Bolsonaro quer gastar R$ 38 mil em medalhas

O Ministério da Ciência e Tecnologia, que durante o governo de Jair Bolsonaro recebeu críticas por cortes nas verbas destinadas à pesquisa, abriu licitação nesta segunda-feira para a compra de medalhas a 34 dias para o fim da atual gestão.

Segundo o termo de referência do edital, poderão ser gastos até 38.140,00 reais na confecção de até 40 medalhas de Mérito Científico com seus respectivos estojos, o que poderá levar cada kit a custar até 953 reais aos cofres públicos. Vencerá a proposta que oferecer o menor valor total para o contrato.

A medalha será confeccionada em prata 900 e terá 50 milímetros de diâmetro e três milímetros de espessura. Na face da frente, terá estampado em alto relevo o busto de José Bonifácio, patriarca da independência do Brasil. No verso, será impressa em baixo relevo a expressão “Medalha Nacional do Mérito Científico”. Já o estojo será adornado com a estampa das Armas da República e o seu interior será forrado com cetim branco e veludo vermelho.

O Radar mostrou em novembro do ano passado que Bolsonaro condecorou a si próprio e aos seus ministros com uma série de títulos da Ordem Nacional do Mérito Científico. A medida gerou reação da comunidade científica e o governo teve que recuar de algumas escolhas.