No Amazonas, Ciro diz que ‘miséria e violência estão crescendo’

Pré-candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes passou por Manaus recentemente para receber o título de Cidadão do Amazonas.

Ao lado de Carlos Lupi e de outros aliados do partido, o pedetista voltou a bater no crescimento da miséria e da violência no país a partir da realidade constatada por ele no estado.

“Estou preocupado com a concentração de renda em Manaus, que deixa ao interiorano, como único caminho, migrar para a capital e morar em palafitas que estão crescendo assim como os números de violência. A miséria está crescendo”, disse Gomes.

O pedetista também bateu na política do atual governo de Jair Bolsonaro, que já provocou impactos econômicos no estado a partir de medidas que mexeram com a Zona Franca de Manaus.

“Eu ainda não tinha tido oportunidade de receber este título, que me compromete mais ainda em defender o Polo Industrial de Manaus, de onde sai 8% da produção industrial do Brasil. Poucos brasileiros sabem disso. Eu sei bem porque tem a minha assinatura a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Estou preocupado com a ameaça de privatização do gasoduto Coari-Manaus, que é o gás que abastece a termoelétrica de vocês”, disse Gomes.