No Alvorada, padre se ajoelha diante de Bolsonaro e faz discurso golpista

Padre na Diocese de Anápolis, em Goiás, Genésio Ramos conduziu uma oração nesta segunda para Jair Bolsonaro e seus apoiadores que aguardam por um golpe militar na frente do Palácio da Alvorada.

O religioso da Igreja Católica chegou a se ajoelhar diante de Bolsonaro e a pedir coragem aos militares do governo para que não deixem “um bandido safado” comandar o país.

O padre comparou Bolsonaro a João Batista por “pregar no deserto”. “Abençoai, senhor, por estes dias de angústia e sobretudo o futuro da nossa Nação… O povo brasileiro, por 14 anos, foi roubado e estuprado por uma organização criminosa… Deus disse, vai lutar, eu estou com você. Abençoai, senhor, o nosso capitão. Abençoai cada soldado da pátria, que aprendeu nas escolas que o filho não foge à luta. Aprendeu nas escolas que é independência ou morte. Nós confiamos no Bolsonaro. Pelo amor que o senhor tem em Deus, não decepcione estas crianças”, disse o padre.

Na sequência, o religioso convocou os apoiadores do presidente a “lutar com todas as forças e alma para que o nosso Brasil seja livre, independente”. “Bolsonaro, eu estou aqui, o senhor me representa. Abençoai, senhor, as nossas Forças Armadas, abençoai nossos soldados, oficiais, praças, suas famílias, dai coragem a eles e inteligência para que nunca prestem continência para um bandido safado”, seguiu o padre.

Ramos também convocou todos os presentes a prestar continência a Bolsonaro e se disse um soldado da pátria. Bolsonaro acompanhou toda a fala do religioso em silêncio.

