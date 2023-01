Nísia Trindade assume a Saúde batendo no ‘negacionismo’ bolsonarista

A nova ministra da Saúde, Nísia Trindade, assumiu a pasta nesta segunda anunciando a revogação de uma série de medidas adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro. As portarias e normas teriam caráter “negacionista” na visão da atual chefe da Saúde.

Nísia classificou a gestão passada um “período de obscurantismo e negação da ciência e da cultura” e disse que o bolsonarismo implementou “uma agenda conservadora e negacionista da ciência”.

“Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência”, disse Nísia.

A ministra citou Lula e Geraldo Alckmin no discurso e prometeu fazer uma gestão comprometida com o SUS e realmente sensível ao sofrimento dos brasileiros que dependem das políticas públicas da pasta.

“O presidente Lula queria uma mulher no comando do ministério, mas queria alguém comprometido com o SUS e mais, queria alguém com sensibilidade para o sofrimento de nosso povo, com disposição para cuidar desse povo sobretudo a população mais pobre. Agradeço por esse grande desafio e esse convite para que eu dirija essa pasta da saúde. Ao me convidar, suas palavras muito me comoveram”, disse Nísia.