Neymar grava vídeo para Bolsonaro, Michelle e Tarcísio: ‘Fica com Deus’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A quatro dias das eleições, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou uma visita a Santos, no litoral de São Paulo, para visitar o Instituto Neymar Jr, projeto social que o jogador mantém na cidade. De Paris, onde mora, o jogador gravou um vídeo agradecendo a visita do presidente, da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do ex-ministro Tarcísio de Freitas, candidato ao Governo de São Paulo.

“Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle. Passando pra agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe. Mas da próxima vez estarei junto, tá? Espero que vocês aproveitem essa visita aí no instituto, que é o meu maior gol já que eu fiz na vida. E eu tô muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus. Tchau, tchau!”, disse Neymar na gravação.

Assista ao vídeo: