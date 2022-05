next e Zumbi dos Palmares lançam websérie de educação financeira

O next e a Universidade Zumbi dos Palmares lançam nesta sexta a websérie Curta sua Grana, projeto de educação financeira cocriado pelas duas instituições, que responde às principais dúvidas dos próprios alunos da universidade.

Cerca de 30 estudantes – a maioria, jovens negros de 18 a 35 anos das classes B e C – apontaram, em um estudo qualitativo feito pelo Instituto Data Zumbi e next, ter interesse em saber mais sobre finanças pessoais e em abordar o tema com a própria família.

A websérie terá quatro episódios, e cada um deles responderá aos temas mais presentes na pesquisa: controle do próprio dinheiro, uso saudável do cartão de crédito, como começar a investir e como iniciar seu próprio negócio. Todos os episódios são apresentados pela criadora de conteúdos e mentora financeira Cecília Assis, e serão disponibilizados semanalmente no canal do next do YouTube.

“Assegurar o acesso da população negra, em especial dos jovens, à formação superior é a bússola que guia nossa atuação. E, na preparação para uma vida de conquistas, que é o que esperamos para nossos alunos, o conhecimento de como gerir seu próprio dinheiro é uma forma de promover e assegurar a inclusão. Afinal, dinheiro é conquista!”, afirma o professor doutor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares.

“Nosso pilar de Educação Financeira, que já conta com um conteúdo rico em nossos canais, ficará agora ainda mais completo. Esta websérie será uma forma de contribuir para disseminar conhecimento para os alunos da instituição e para todas as pessoas interessadas no tema”, diz Victor Queiroz, do next.