New England Patriots, da NFL, abre ações no Brasil com festa em São Paulo

Maior campeão de futebol americano nos Estados Unidos no século, com seis títulos, o New England Patriots começa nos próximos dias suas ações comerciais, de marketing e de engajamento de fãs no Brasil depois de receber o aval da National Football League, a NFL.

A primeira ação oficial promovida será um evento no domingo, 8, no bar Praça A, em São Paulo (SP), para acompanhar a estreia do time na temporada de 2024.

Com ingressos esgotados, a festa vai ter a participação das lendas do Patriots Malcolm Butler e Stephen Gostkowski, maior pontuador da história do time, além de contar das cheerleaders e de Pat Patriot, mascote do time.

A lista de convidados especiais inclui ícones do esporte brasileiro, influenciadores e o jornalista Conrado Giulietti, que comandará a festa.

Continua após a publicidade

A chegada do Patriots ao Brasil reforça o projeto de expansão mundial da base de fãs da equipe, somando-se às licenças que o time já possui para atuar na Alemanha, desde 2022, e na Áustria e na Suíça, desde 2023.

Segundo dados divulgados recentemente pelo Ibope Repucom, o número de brasileiros considerados fãs de futebol americano cresceu 270% na última década, alcançando cerca de 37 milhões de pessoas.