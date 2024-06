Neri Geller pede demissão após denúncia de fraude em leilão de arroz

O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, pediu demissão nesta terça-feira após denúncia de fraude no leilão de arroz relizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O ministro Carlos Fávaro confirmou o desligamento após sair de reunião no Palácio do Planalto no fim da manhã.

Ex-ministro na gestão de Dilma Rousseff e ex-deputado, Geller teve Robson Luiz Almeida França como assessor parlamentar. França foi o responsável por arrematar nove dos 15 lotes de arroz do leilão que ocorreu na quinta-feira da semana passada. Em 2023, Robson França e Marcelo Piccini Geller, filho de Neri, teriam aberto uma empresa em sociedade.

De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a sociedade foi o motivo alegado por Geller ao pedir demissão.

“Hoje, pela manhã, o secretário Neri Geller me comunicou, fez ponderação, quando filho dele estabeleceu sociedade com esta corretora do Mato Grosso, ele não era secretário de político agrícola. Não há fato que desabone ou que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou, e por isso colocou cargo a disposição”, disse Fávaro ao sair de reunião com o presidente da Conab, Edegar Pretto, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

