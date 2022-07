Negócio da Rede D’Or com a Sul América movimenta bancas em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como ocorre em toda disputa empresarial importante que vai parar no labirinto da burocracia de Brasília, a novela da operação envolvendo a fusão da Rede D’Or com a Sul América, em análise no Cade e na ANS, tem movimentado importantes bancas da capital federal.

Uma das empresas da Rede D’Or, a Qualicorp fechou um generoso contrato com a Options Consultoria & Gestão do ex-presidente da ANS José Carlos Abrahão e chamou para seu time jurídico o escritório do advogado Willer Tomaz.

Como o Radar mostrou recentemente, o Cade deve aprovar o negócio, mas não sem restrições — é nesse front, segundo fontes que atuam no caso, que os consultores estão atuando.