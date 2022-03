Negociatas de pastores no MEC poderão ser alvo da PGR, diz Aras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Augusto Aras anda indignado com a pressão da oposição no Congresso por mais essa confusão no MEC, agora enrolado em negociatas de pastores por verbas federais.

Cobrado a atuar para evitar o balcão de negócios que virou a gestão de Milton Ribeiro, Aras diz que a PGR não recebeu, até o momento, nenhuma representação “decorrente de informações divulgadas em matérias jornalísticas que tratam de aspectos relacionados ao funcionamento do Ministério da Educação”.

“Como de praxe, qualquer representação acerca do tema que eventualmente seja protocolada, será devidamente analisada pela assessoria competente e as providências cabíveis tomadas e informadas nos respectivos autos”, diz Aras.